VALLÉE PATOINE, Julienne



Au CHSLD Denis Marcotte de Thetford Mines, le 31 décembre 2021, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée madame Julienne Vallée, épouse de feu Lionel Patoine et fille de feu Napoléon Vallée et de Mary Fortin. Elle demeurait à Thetford Mines, autrefois de St-Lazare, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Simon Patoine, Johanne Patoine, Lyne Patoine, Bruno Patoine (Lyne Trépanier, sa fille Julie Pomerleau); ses petits-enfants: Éric Patoine, Cathy Patoine et Nicolas Patoine-Hamel. Elle était la sœur de: feu Madeleine (feu Léopold Pépin), feu Honorius (feu Yvette Veilleux), feu Germaine (feu Pamphile Boisselle), feu René (feu Claire-Eva Doyon), feu Joseph (feu Rachelle Rancourt), feu Hervé (feu Cécile Veilleux), feu Rosaire (feu Irène Nadeau et feu Madeleine Tremblay), feu Benoit (Monique Pépin), feu Félix (Rolande Doyon), feu Julien (feu Mariette Landry), feu Paul-Henri (feu Cécile Métivier et Céline Goulet) et Céline (feu Roger Lessard). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel du CHSLD Denis Marcotte pour les soins prodigués au cours de son séjour dans l'établissement et particulièrement pour leur accompagnement de fin de vie en tant de pandémie. Un merci également au personnel des Jardins St-Alphonse de Thetford Mines qui ont facilité son intégration à la vie en résidence après son départ de St-Lazare. La direction des funérailles a été confiée à la