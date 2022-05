BLOUIN, Louise



Au Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin, le 18 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Louise Blouin, fille de feu Martha Robert et de feu Pierre-Victor Blouin. Elle demeurait à QuébecLa famille vous accueillera à la, de 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil son fils Jacques DeBlois et son épouse Alice Turcot; ses petits-enfants : Élisabeth DeBlois et Jean-Sébastien Bernier, Antoine DeBlois et Marie-Ève Larose, Édouard DeBlois et Julie Tremblay; ses arrière-petits-enfants : Léonard, Violette, Albert, Arnaud, Thomas, Laurence et Paul-Émile; ses frères : Jean-Guy Blouin, Michel Blouin et son épouse Louise Vernier. Elle était la mère de feu Johanne DeBlois et de feu Élaine DeBlois, toutes deux décédées de la Fibrose kystique. Elle était la sœur de : feu Jeannine Blouin Lesage et son conjoint feu Alexandre Lesage. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fibrose kystique Canada (division Québec), 1105-625, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) H3B 1R2, 514 877-6161.En ligne au https://www.fibrosekystique.ca/