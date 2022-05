FERLAND, Armand



Au Manoir Archer, le 8 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Armand Ferland, époux de madame Geneviève Lavoie, fils de feu madame Anne-Marie Prendergast et de feu monsieur Avila Ferland. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 27 mai 2022, de 19 h à 22 h et le samedi 28 mai 2022, de 10 h à 12 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: François (Marie Bouret), Pierre (feu Claire Guay), Madeleine (Jean Trudelle), Marc (Lyette Gagnon), et Louis (Kathleen Thoma); ses petits-enfants: Simon, Mathieu, Catherine, Marie-Pier, Geneviève, Stéphanie et Alexandra; ses arrière-petits-enfants: Zoé, Amy, Jimy, Anna, Mathieu, Elena, Dylan et Inès; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Marcelle (feu Joseph Somers), feu Claude (feu Françoise Lavoie), Hélène (feu Patrick Martin), feu Charles (Marie Bergeron), Marcien (Brenda Hiscott) et de feu Gilberte (Daniel Proteau). Il était également le beau-frère des membres de la famille Lavoie: feu Michèle (feu Albert Goudreault), feu Henriette (feu Donato Minicozzi), feu Françoise (feu Claude Ferland), feu Pierre (feu Fernande Bérard) et feu Claude (Yvette Lebel). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, téléphone: 418 682-6387, www.coeuretavc.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.