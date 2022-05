RIOUX, Jacques



À la Maison Michel-Sarrazin, le 26 mars 2022, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jacques Rioux, époux de madame Anne Harvey, fils de feu madame Germaine Desroches et de feu monsieur Joseph Ernest Rioux. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Jean-François, Marc-André (Caroline Gagnon), Christian (Stéphanie Thibault); ses petits-enfants : Olivier, Justin, Léa-Maude, Guillaume et Thomas Rioux; ses frères et soeurs : feu Marguerite, feu Cécile, Denise (feu René Desjardins), feu Jeanne-D'Arc (feu Joachin Boily), feu Magloire, Sabine (Pierre Pagé) et Suzanne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Harvey : Jules (Rachel Perron), Michel et Roger (Jacqueline Chamberland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 3 juin 2022, de 18 h à 21 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Merci à la Maison Michel-Sarrazin, à tout son personnel soignant ainsi qu'à tous ses bénévoles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.