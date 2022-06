DUCLOS, Raymond



Au Centre d'hébergement de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 mai 2022, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédé monsieur Raymond Duclos, époux de feu dame Aline Ferland. Il était le fils de feu dame Marie-Claire Tremblay et de feu monsieur Ludger Duclos. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré, autrefois de Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil ses filles : Diane (Pierre Chapados) et France (Marcelle St-Amand); ses petits-enfants : Marie-France (Éric Lagueux), Daniel; son arrière-petite-fille Romane; sa sœur Jeannine (feu Philippe Ferland); son frère Marc (Micheline Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland : feu Irène (feu Alfred " Freddy " Racine), feu Jean-Paul (feu Émilienne Cunningham), Yvon (Nicole Gagnon), feu Jean-Louis (Édith Simard), Denise (feu Yvan Gelly), Ghislaine (Cyrille Renaud), Claudette (Gaston Lafontaine) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères qui l'ont précédé : Camille (Marie-Anna Simard) et Robert (Lucie Asselin). La famille désire remercier la Dre Caroline Kochuyt du Centre d'hébergement de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et tout le personnel 2e Côte pour leur grand dévouement, leur attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré : 11000, rue des Montagnards, Beaupré, QC, G0A 1E0.