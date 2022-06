PROULX LACHANCE, Cécile



À la Résidence Brigitte Gagnon de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, le 7 avril 2021, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée Cécile Proulx, épouse de feu Emmanuel Lachance. Elle demeurait autrefois à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Lucie (Stéphan Picard) et Stéphane; ses petits-enfants: Edith (ses enfants Olive et Ulysse), Simon-Luc, Jérôme, Katherine, Charles, Justine, Jérémy et Florence; ses belles-sœurs de la Famille Proulx: Jeannine Coulombe (feu Joseph) et Irène Ouellet (feu Laurent); de la famille Lachance: Guy, Claude (Andrée Côté) et Pierre (Huguette Rouillard); ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle ferme la boucle de la famille Proulx, elle est allée rejoindre, ses parents Marie-Louise Ouellet et Alfred Proulx, ses sœurs et ses frères: Rachel (Gérard Mercier), Élie, Rosaire (Marie-Ange Duchesne - Hénédine Caron), Noël (Rolande Blanchet), Gérard (Gabrielle Labbé), Florence (Louis Blanchet), Marie (Robert Coulombe) et Martha (Emilio Giasson); de la famille Lachance, elle est allée rejoindre, ses beaux-parents Marie-Laure Roy et Pierre Lachance, ses beaux-frères et belles-sœurs: Gérard (Blanche Lacroix), Roland (Rita Robin), Jeanne d'Arc, Blandine (Aimé Sylvestre), Clément (Jeannine Aubin), Laurette et Antonio. La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la Résidence Brigitte Gagnon pour leur humanisme et excellents soins des 10 dernières années.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 14h30. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Lucie-de-Beauregard.