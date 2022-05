BÉDARD, Lise



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Lise Bédard. Elle était la conjointe de monsieur Jean-Claude Paradis. Outre son conjoint Jean-Claude, elle laisse dans le deuil son fils feu François et son petit-fils Déreck Garneau, ses frères et sœurs: Thérèse (Raymond Jobin), Nicole (Marcel Noël) et feu Marie-Claude (Jean Letarte), les enfants de son conjoint Richard (Sylvie Bourdin), Daniel (Joseph Hafner) et Judith (Tim Oliver); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Guy (feu Diane Servais), Madeleine (Fernand Lambert), Jean-Luc (Yolande Vermette), Louise (feu Gilles Lachance), Yvette (feu Denis Paradis), Denis (Thérèse Bégin), Nicole (Gilles Savard) Michel, Daniel (Diane Roy). La famille a confié madame Lise Bédard auLes condoléances auront lieu au salonde 10h à 12h.Vous pouvez traduire vos marques de sympathie par des dons à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer au https://www.jedonneenligne.org/fqsa/?FrmGroupUID=all.La famille remercie tous ceux qui viendront lors des funérailles au salon.