BERNIER, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mai 2022, à l'aube de ses 89 ans, est décédé monsieur Roland Bernier, époux de madame Rose-Alma Rhéaume. Il était le fils de feu Amédée Bernier et de Juliette Morin. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles: Chantal, Martine et Claudine; ses frères et sœurs: Cyrille (Lorraine Gagné), feu Denise, feu Conrad (Louise Lacasse), Marie-Rose (feu Roland Beaudoin), Yvan (Martine Dumas); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume: feu Alida, feu Noël (Bibianne Létourneau), feu Germaine (feu Maurice Lemieux), feu Jules-Aimé, feu François (Yvette Parent), feu Aurélien (Pauline Giguère), feu Julienne (feu Henri Bégin), feu Marie-Claire (feu Raymond Pelchat); ainsi que ses neveux et nièces, cousin, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier résidents et résidences le Gîte de St-Isidore; Déziel (Lévis); St-Antoine (St-Romuald). Remerciements aussi à Roger Dion, René Hébert, feu Gilles Fournier, Cyrille Bernier, Lorraine Gagné et L'Abbé R. Lacasse. Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera à la résidence funéraireà compter de 13h.