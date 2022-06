DROUIN, Huguette



Au CHSLD Saint-Jean-Eudes, le 28 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Huguette Drouin, fille de feu Joseph Drouin et de feu Rose-Aimée Beaudoin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils Mario et ses deux petits-enfants; ses frères et sœurs : Claudette, Gaétan (Aline Dostie), Jocelyne (Marcel Dostie), Mario (Christiane Martel), Marjolaine, Guy (Carole Robitaille) et Claude (Diane Barma), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa petite sœur Lucette. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Saint-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués et toutes leurs petites attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, 6000, 3e avenue Ouest, Québec (Qc), G1H 7J5, tél. : 418-627-1124.