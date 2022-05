LECLERC, Françoise Vermette



À Québec, le 16 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Françoise Vermette, épouse de monsieur Jean-Noël Leclerc, fille de feu Alonzo Vermette et de feu Florence Talbot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale jeudi 9 juin 2022, de 18h30 à 21h. Le vendredi 10 juin 2022, de 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Noël; ses enfants: Martin (Manon Vallières) et Isabelle (Richard Paré); son petit-fils Nathaniel; sa soeur Lise (Rénald Leduc), son frère feu Jean-Yves; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc: feu Jean-Guy (Denise Nageotte), Charlotte (feu Guy Bélanger), feu Jacques (Denise Marier), feu Marcel (feu Geneviève Paquin), Lise (feu Gilles Richard), Rodrigue (Micheline Beaulieu), feu Roland (Lucille Dumont) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jonction pour Elle, C.P. 506, Lévis (Qc) G6X 7E2, 581 999-8005. En ligne : www.fondationjonctionpourelle.com/don-en-ligne/don-in-memoriam