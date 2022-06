THIBOUTOT, Jean-Marie



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 4 mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jean-Marie (Johnny) Thiboutot, époux de feu Janine Binet. Il était le fils de feu Marie-Ange Cameron et de feu Gustave Thiboutot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.et de là au cimetière Saint-Charles.Il était le père de feu Daniel et le frère de feu Armand (feu Alma Dufour), feu Lucien (feu Solange Paquet), feu Lauréat (feu Yvonne Poirier), feu Rose-Aimée (feu Arthur Malouin), feu Pâquerette (feu René Jobin), feu Jeannine (feu Jean-Guy Noël. Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Binet: Gisèle, Gertrude, Jacques feu Jean-Guy (feu Judith Désy); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis, dont Marcel Nadeau et Michel Bourret. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.