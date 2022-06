BÉLANGER, l'abbé Noël



Au Centre d'hébergement Marie-Anne-Ouellet de Lac-au-Saumon, le 19 mai 2022, est décédé à l'âge de 93 ans et 4 mois l'abbé Noël Bélanger, né le 25 décembre 1928 à Saint-Hubert, fils de Philippe Bélanger, industriel, et de Marie-Jeanne Dionne; ordonné prêtre le 17 juin 1956 à Saint-Guy par Mgr Charles-Eugène Parent. Études classiques au Petit Séminaire de Rimouski (1944-1952); études théologiques au Grand Séminaire de Rimouski (1952-1956) où il obtient un baccalauréat en théologie (1957); études en histoire à l'Université Laval de Québec pour l'obtention d'une licence ès lettres (1958-1961), d'une maîtrise (1969-1970) et d'un doctorat (1982). Noël Bélanger est d'abord vicaire à Lac-des-Aigles (juin-août 1956) et à Sainte-Rose-du-Dégelé (1956-1957), puis maître de salle et professeur au Séminaire de Rimouski (1957-1958). Au retour de ses études (1958-1961), il devient professeur au Séminaire de Rimouski (1961-1967) et au Cégep de Rimouski (1967-1969); de 1961 à 1969, il est chargé de cours au Grand Séminaire de Rimouski, à l'École normale Tanguay et à l'Institut de marine de Rimouski. Il est ensuite professeur au Centre d'études universitaires (1970-1973), puis à l'Université du Québec à Rimouski (1973-1981), vicaire suppléant à Sainte-Agnès de Rimouski (juillet-août 1972), président-fondateur de la Société d'histoire régionale du Bas-Saint-Laurent (1973-1974), président du jury du Comité Explorations du Conseil des Arts du Canada (1976-1977), directeur du module d'histoire de l'Université du Québec à Rimouski (1978-1980), membre de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (1980-1992). Noël Bélanger devient ensuite curé à Saint-Anaclet (1982-1991) et membre de l'équipe pastorale de la cathédrale de Rimouski (1991-1997); il est aussi président du Comité de recherche et membre de la Commission historique pour la cause de canonisation de Marie-Élisabeth Turgeon (1991-1994), fondateur et directeur du Centre d'archives et de documentation du Séminaire de Rimouski (1991-1994). Retraité en 1997, il œuvre encore comme aumônier à la maison vice-provinciale des Filles de Jésus de Rimouski (2006-2012). Au cours de sa retraite, il se retire successivement à sa résidence du quartier Sacré-Cœur (1997-2008), à la Résidence Lionel-Roy (2008-2011), à l'archevêché de Rimouski (2011-2020), à La Grande Maison de Sainte-Luce (2020-2021) et au Centre d'hébergement Marie-Anne-Ouellet de Lac-au-Saumon (2021-2022). Il laisse dans le deuil ses sœurs Alberte (feu Gilbert Asselin), Thérèse et Marie-Andrée (André St-Laurent), son frère Claude, ses neveux et nièces, ses autres parents, de nombreux amis, ainsi que les membres du clergé diocésain de Rimouski. L'ont précédé dans la mort ses frères Pierre, Robert et Magella ainsi que sa sœur Noëlla. La famille recevra vos condoléances mercredi, le 1er juin 2022 de 12h à 15h en l'église de St-Pie X de Rimouski.et de là aux Jardins Commémoratifs St-Germain secteur de Rimouski. La direction des funérailles a été confiée à