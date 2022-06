GAGNON, Lise



À l'hôpital Jeffery Hale, le 22 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Lise Gagnon. Elle était la fille de feu Armand Gagnon et feu Marie-Jeanne Beaulieu. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Gilles (Ghislaine Sanfaçon), Denise (Jean-Pierre Dery) et Raynald; sa nièce, Line Ross (Claude Roy) et sa filleule Andrée-Anne (Dellen Dumont Joubert), ainsi que plusieurs cousins et cousines autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.Madame Gagnon sera portée à son dernier repos le jour même au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC Limoilou ainsi que l'équipe des soins palliatifs Jeffery Hale pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 190, rue Dorchester sud, bureau 50, Québec, QC. G1K 5Y9, https://cancer.ca/fr/