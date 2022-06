BOURKE-LAMONTAGNE

Madeleine



À l'Hôpital Laval, le 23 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Madeleine Bourke, épouse de feu Raymond-Marie Lamontagne. Fille de feu monsieur Louis-Philippe Bourke et de feu madame Germaine Lachance. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h30h au centre commémoratifMadame Bourke laisse dans le deuil ses enfants: Michel, René, Linda (Pierre Fournier), Sylvie (Normand Leclerc), France (Daniel Dumais), Denis (feu Lucie Péloquin) et Yves; ses petits-enfants: Patrick et Mélanie Leclerc, Anais et Jérôme Fournier), William et Alex Dumais, Vincent Lamontagne, Raymond, Idgie et Lidia Lamontagne; ses arrière-petits-enfants: Edouard, Arthur et Emma Genest, Félix Lamontagne, Henri et Léonard Larose et Madison Cayouette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne: feu Yolande (feu Robert Darveau), feu Jeanine, feu Paul-Eugene (Pierrette Racine), feu Marguerite (feu Jean-Claude Verret) et André (Liliane Lemay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence La Roseraie (1er étage) ainsi qu'au Dr Charles Morasse et tout le personnel du 7e étage de IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com