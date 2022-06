TARDIF, Françoise



À l'Hôpital St-Sacrement, le 7 avril 2022, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée madame Françoise Tardif. Elle était la fille de feu madame Henriette Fiset et de feu monsieur Henri Tardif. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Elle laisse dans le deuil son frère Marcel (Andrée Allard); ses sœurs Pierrette, Micheline (Léon Toupin) et Nicole (Marcel Bélanger); sa filleule Julie Gauvin; ses neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs ami(e)s. Elle est partie rejoindre son frère Guy (Lise Fiset) et sa sœur Thérèse (Jacques Gauvin). Les proches tiennent à remercier le personnel soignant de l'Hôpital St-Sacrement. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de l'Ancienne-Lorette ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.