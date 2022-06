MERCIER, Antoinette



À la Maison Legault, le 16 mai 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Antoinette Mercier, épouse de monsieur Laurent Guay. Elle était la fille de feu madame Yvonne Laverdière et de feu monsieur Adélard Mercier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 17 h à 19 h 30.Elle laisse dans le deuil outre son époux Laurent Guay; ses enfants: Nancy (Jean-François St-Onge), Alexandra (Jean Ruel); ses petits-enfants: Jean-Félix, Francis, Laurie-Jeanne St- Onge, Jérémi, Julia Ruel; ses frères et sœurs: Adrien, Gérard, Fernande, Antoine, Céline, Yvon et Lionel; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces et amis. Nous tenons à remercier le personnel de la maison Legault pour les bons soins prodigués et leur grand soutien de même que l'accompagnement exceptionnel de Mme Céline Savard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Alzheimer, 1040, Belvedère, bureau 312, Québec, (Qc) G1S 3G3