THÉRIAULT, Jacques



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le vendredi 13 mai 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jacques Thériault, fils de feu madame Germaine Blouin et de feu monsieur Antoine Thériault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 45,La mise en niche des cendres se fera dans l'intimité le lendemain au mausolée Catherine-de-Saint-Augustin. Outre son épouse Huguette, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Frédéric Dumais), Benoît (Nathalie Painchaud) et Martin (Karine Lalancette); ses petits-enfants: Christophe, Justine, Jacob, Simon, Leia et Gabrielle; son frère et ses sœurs: Denise (feu Paul-Émile Langlois), Jean (Pauline Martin), Nicole (Raymond Gaulin) et Diane (Jean Brunet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles (Suzanne Beaulieu), Gisèle (Pat Allman), Michel (Francine Rousseau), Micheline (Raymon Elozua) et Doris Gingras, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et aussi une grande amie, Doris Dawson Bernard. Il est allé rejoindre ses parents, ses frères et sœurs: Rita (feu Fernand Nadeau), Gilles (feu Pierrette Laliberté), Michel (feu Denise St-Germain), Pierre (feu Huguette Mathieu) et Lisette (feu Richard Lemelin) et son beau-frère Jean-Guy (feu Vivian Greene). Un merci tout spécial à l'unité du 11e étage de l'Hôpital Hôtel-Dieu pour les bons soins prodigués, en particulier à la Dre Marie-Josée Pelletier.