BERNIER, Cécile



Au CHSLD de St-Gervais, le 9 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Cécile Bernier, fille de feu Délia Carrier et feu monsieur Wilfrid Bernier. Elle était la sœur de feu Julienne feu Georges Simard) et de feu Jean-Guy (feu Thérèse Fournier). Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amissamedi le 28 mai 2022 deb 10 h à 10 h 55.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Charles-Henri (feu Émiliette Laforest), Madeleine (feu Paul-Émile Carrier), Raymond (Nicole Poulin), Françoise (Charles-Eugène Blanchet), Gabrielle (feu Martin Vachon), Louisette, frère Wilfrid Aimé, Pierre-Julien (Françoise Bilodeau); ainsi que ses neveux et nièces, ami(e)s, collègues et élèves rencontrés lors de ses années d'enseignement. La famille tient à remercier les membres du personnel du CHSLD de St-Gervais pour la bienveillance, le réconfort apporté et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'espoir de la MRC de Bellechasse qui contribue au bien-être des résidents des CHSLD de Bellechasse.La direction des funérailles a été confiée à la