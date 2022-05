RUEL, Jean-Paul



Au Centre d'hébergement le Foyer Charlesbourg, le 16 mai 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Ruel, époux de dame Claudette Hains. Il était le fils de feu Marie-Ange Audet et de feu Alphonse Ruel. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h30 à 19h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette, ses enfants: Serge (Danielle Moore), Renaud (Nathalie Delisle) et Stéphane (Karine Belley); ses petits-enfants: Marilou Ruel (Simon Nadeau), Josiane Ruel (Duane Bell), Alexis Ruel, Thomas Ruel, Louis-Félix Ruel et Jean-David Ruel; ses arrière-petits-enfants: Eva et Zack; ses frères et sa sœur: feu Cécile, feu Léonard (Thérèse Plante), feu Lucien (Mariette Grenier) et feu Robert (Nicole Jourdain); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hains, ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du Foyer de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, www.cancer.ca