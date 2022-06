LÉVESQUE, Liliane Courcy



À son domicile le 24 janvier 2022, est décédée à l'âge de 89 ans et 7 mois, madame Liliane Courcy, épouse de feu monsieur André A. Lévesque. Elle était la fille de feu Victorien Courcy et de feu Aline Richard. Elle demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s à lade 12 h à 13 h 55, suivraet de là les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Pacôme. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Michel Dubuc), Simon, Lorraine (Mario Desrosiers); ses petits-enfants : Christian Dubuc, Myriam Desrosiers (Marco Giroux), Denys Dubuc, Alex Desrosiers; ses arrière-petits-enfants : Mathys Dubuc, Gabriel et Roxanne Giroux, Charles Desrosiers. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu François (Rita Rivard), feu Françoise (feu Percy Lacroix), feu Marguerite (feu Laurent St- Onge), feu Albert (Micheline Thibault), Colette (Roméo Gagnon), feu Maurice (Lise Pelletier), Jean-Marc (feu Pierrette Therrien), Ginette. Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lévesque, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Des remerciements sincères sont adressés au Dre Marie-Ève O'Reilly-Fromentin et à toute l'équipe des soins à domicile du CLSC de La Pocatière, soit les infirmières, les préposés et les auxiliaires, pour leur humanisme, leur accompagnement, leur soutien et l'excellence des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, Don en ligne : www.fondationhndf.ca ou à la Fondation soins palliatifs André-Côté de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationandrecote.ca