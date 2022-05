LAPLANTE, Raymond



Au CHSLD René-Lavoie, le 3 février 2022, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédé monsieur Raymond Laplante. Il était l'époux de Madame Gisèle Grenier et le fils de feu Henri Tessier dit Laplante et de feu Simonne Wagner. Il demeurait à St-Joseph-de-Coleraine. La direction des funérailles a été confiée àLa famille recevra les condoléances des parents et amis directementà compter de 10h,L'inhumation de l'urne cinéraire se fera au cimetière de Saint- Joseph-de-Coleraine le même jour. M. Raymond Laplante laisse dans le deuil son épouse Mme Gisèle Grenier; ses enfants: Serge Laplante (Line Talbot), Johanne Laplante (Alain Boivin) et Johane Côté (Francis Cloutier); les enfants de son épouse: Jean-François Bussière (Annie Meilleur) et Manon Pariseau (Stéphane Bouchard), ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants de sa famille et de la famille de son épouse. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Jeannine (feu Charles Marois), feu Denyse, feu Colette, feu Micheline (Maurice Soucy), feu Jacques (Francine Desbecquets), Lyse (Yvon Lévesque), Ghyslaine (Roger Cadorette) et Francine (André Deschamps), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier: Louisette (Gilles Toupin), Jocelyne (feu Winston Penny), Renald, Diane, Francine, Maurice (Loraine Vaillant), Richard (Denise Poulin), André (Monique Emond), Luce (Jean Aubut), Lucie (feu Mario Marcoux) et Danielle (Daniel Nadeau). Il laisse également plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD René-Lavoie de Disraeli, et plus particulièrement la docteure France Martineau, pour l'attention et les bons soins prodigués à M. Raymond Laplante.