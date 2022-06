EMOND, Daniel



À l'Épiphanie, le 6 décembre 2021, à l'âge de 59 ans et 11 mois, est décédé monsieur Daniel Emond, fils de feu madame Colette Trudel et de feu monsieur Armand Emond. Il demeurait à l'Epiphanie.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil son frère André et ses enfants : Cynthia,Émily et Robert, ses soeurs Céline ( Sylvain Tom), Chantal ( Yvon Trudel) et leur fils Adley, Élaine et ses enfants : Cédrik, Kacey et Jake. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es) proches. Un merci particulier à Lyne Bourassa, amie de Daniel pour le soutien apporté à notre frère ainsi qu'à madame Marie Jobin pour la photo.