RUSNELL, Yvonne



À l'Hôpital Laval, le 23 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Yvonne Rusnell, épouse de feu monsieur Robert St-Laurent, fille de feu madame Effie Morgan et de feu monsieur Howard Rusnell. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h 30 à 14 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Greg (Brenda), Anne-Marie (Gerry), Marc, Carole et Lynn; ses petits-enfants : Elyse, Morgan, Eric, Robyn, Robert, Ellie et Nicolas ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Laurent ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier Marie-Ève, infirmière à domicile du Jeffery Hale ainsi que les services médicaux du CHU. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, adresse : 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec, téléphone : 418 684-2260, site web : www.amisdujhsb.ca.