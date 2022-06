GENOIS, Yvonne



À Lasalle, le 7 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Yvonne Genois, épouse de feu Gaston LeBlanc. Elle laisse dans le deuil ses enfants Anne (feu Alain De Bluts), Luc (Zuzana Cejnek), Lyne (Gates Genovesi), Daniel (Tina Spiridigliozzi), ses petits-enfants Alexandre, Jessica, Emilia. Ses soeurs et frères: Gemma (Marc Ruel), Monique (René Trudel), Louise (feu Jean-Marc Cantin), Jacques, Leo-Paul (Suzanne Lauzier), ses belles-soeurs Mona Mc Carthy, Claudette Rochette. La Famille LeBlanc: Jeanne-Mance (feu Roland Beaudoin), Marius Côté (feu Monique LeBlanc), Jean Claude (Mariette Giroux). Sa belle-famille en Suisse, Roger et Nadja De Bluts, ainsi que ses nombreux nièces et neveux, cousines, cousins, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h, suivi d'La famille tient à remercier le personnel et ses ami(e)s Du Cavalier à Lasalle pour leur douce attention et soutien. Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Michel Sarazin serait apprécié en la mémoire d'Yvonne Genois.