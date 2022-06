GAGNÉ, Lucie-Anna Savard



À la Résidence Côté Jardins, le 28 mars 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Lucie-Anna Savard, épouse de feu monsieur Ernest Gagné. Elle demeurait à Québec.et de là au Cimetière de La Souvenance. La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 h 30 pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Jocelyn Thomassin) et Michèle (Réjean Blouin); sa précieuse nièce Hélène Paré (feu François Bergeron); ses beaux-frères et belles-sœurs: André Deslauriers (Carole Gagné), Nicole Gagné (Pierre Parent) et Denis Gervais (Murielle Blouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis de longue date qui sauront se reconnaître. Un merci spécial à nos frères et sœurs de substitution de la Résidence Côté Jardins 4e Montagne. Que Dieu vous bénisse pour votre bienveillance envers notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7, tél. : 418-683-1449.