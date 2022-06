PAQUET, Jeannette Gignac



Au CHUL de Québec, le 28 mars 2022, à l'âge de 97 ans et 7 mois, est décédée dame Jeannette Gignac, épouse de feu monsieur Gédéon Paquet. Elle était la fille de feu dame Irma Plamondon et de feu monsieur Joseph Alfred Gignac. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique, Diane (Alain Labrecque), France, Denise (Gérald Tremblay), feu Michel (Liette Boulay), Nicole (François Lachance), Suzanne (Serge Simard) et Marie-Andrée; ses petits-enfants: Pierre-Luc, Simon-Pierre (Amélie Allard), Jean-Philippe (Katherine Boulianne), Marc-André (Virginie Lafontaine), Josianne (Marc-Olivier Gagnon), Sarah-Ann (Dumitru Prisacaru), Mathieu (Marie-Philippe Cauchon), Stéphanie (Nicolas Fortier) et Amélie (Félix Migneault); ses arrière-petits-enfants: Lilirose, Eliott, Béatrice, Aurèlie, Camille, Louis, Eveline, Éloi, Logan, Elanore et Marius; ses frères et sœurs: Jacqueline (feu Robert Parent), Colette (feu Gilles Verret), feu Jean-Guy (Thérèse Martel) et feu Claude (Denise Duchaineau); son beau-frère de la famille Paquet René Pageau (feu Yvette Paquet); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un immense merci à ses filles France et Marie-Andrée pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère pendant plusieurs années. Grâce à vous, maman a eu la chance de demeurer avec vous au lieu de vivre en CHSLD. Maintenant, il est temps de penser et de prendre soins de vous, mille merci. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.