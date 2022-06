NADEAU, Yvette Rodrigue



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 5 mars 2022, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée Yvette Rodrigue, épouse de feu monsieur Guy Nadeau, fille de feu monsieur Louis-Philippe Rodrigue et de feu madame Corinne Poulin. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 10 h à 12 h.Les cendres seront déposées au cimetière Mont-Marie immédiatement après la célébration. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean, Michel (Nicole Gastonguay) et feu Suzanne (Alain Levasseur); ses petits-enfants: Frédéric, Mélodie-Anne (Simon Vaillancourt), Élyse (Gabriel Delisle), Marie-Charles (Louis Labarre): ses arrière-petits-enfants: Jacob, Antoine, Zachary, Mégane, Jeanne, Antoine et Ollie. De nombreux frères et sœurs tous décédés, elle était la dernière vivante de la fratrie. Sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Nadeau: Lise (feu Roland Dubreuil) et Clarence (feu Madeleine Morency) ainsi que plusieurs neveux, nièces sont également laissés dans le deuil. Un merci très spécial au personnel du 5e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, pour l'accompagnent et les soins attentifs prodigués à ma mère. Plus particulièrement au docteure Catherine Jean ainsi qu'à Josette, Mélanie, Nancy, Sandra, France et Serge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place.