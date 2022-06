LEMIEUX, Aurore Bissonnette



Le 3 février 2022, à l'âge vénérable de 102 ans, s'est éteinte Aurore Bissonnette-Lemieux, épouse de feu Georges Lemieux. Elle laisse dans le deuil sa fille Aline (Richard Langevin), ses petits-enfants, Philippe-Pierre (Mélanie) et Claude-Élaine (David), ses arrière-petits-enfants Thomas, Félix Antoine, Nelly et Hugo, ainsi que plusieurs neveux et nièces et son beau-frère Sarto Samson. Outre son bien-aimé décédé en 1973, elle ira rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'Oasis (CHSLD Charny) qui lui a prodigué des soins attentionnés durant son séjour. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à l'association de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.