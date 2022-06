PELLETIER, Roger



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 5 décembre 2021 est décédé à l'âge de 86 ans et 9 mois, monsieur Roger Pelletier époux de dame Hélène Mercier. Il était le fils de feu Louis-Philippe Pelletier et de feu Bernadette Martin. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 9 h à 10 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Hélène; ses enfants: Dominique (Dany Pelletier) et André (Stéphanie Anctil); ses petits-enfants: Sandrine et Alexis. Il était le frère et le beau-frère de: feu Marie-Reine, feu Joseph-Émile (Ursule Desjardins), Alice (feu Gérard Roussel), Monique (feu Marc Bourdeau), feu Jean-Marie (feu Pauline Pelletier), feu Paul (Nicole Lizotte), Marcel (feu Géraldine Bourgault), feu Louis-de-Gonzague, Denis (Aline Caron), Céline (Armand Pelletier), Francine (Robert Pelletier), Lionel (feu Chantal Anctil). Sont aussi affectés par son départ ses belles-sœurs de la famille Mercier: Michelle, Lorraine, Danielle, Diane et Suzanne; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, des familles Pelletier et Mercier, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de- Fatima de La Pocatière pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Don en ligne www.fondationhndf.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.