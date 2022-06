FORTIER, Réal



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 12 avril 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Réal Fortier, conjoint de Jocelyne Picard, fils de feu madame Madeleine Boulianne et de feu monsieur Léonce Fortier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h 45.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Jocelyne Picard, sa fille Mélanie (Dominic Fiset); son petit-fils Loïc Gaudreault; ses frères et soeurs: Rémi (feu Gilda Lavoie), Michelle (Guy Frigon), Serge (Suzie Belhumeur), Louise (Serge Morasse), Alain (Lorraine Pageau), Sylvain (Sylvie Laroche), Noëlla (Michel Young); les enfants de sa conjointe: Chantal Bouret (Boris Lanctot), Steve Bouret (Jessica Lavoie), les petits-enfants de sa conjointe: Maude Gagnon, Francis Gagnon, Yoan Bouret, Mia Bouret;ses beaux-frères et belles-soeurs: Albertine Picard, Simone Picard, Marie Picard, Raymond Picard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Charlesbourg et du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), site web: fonsationfais.org.