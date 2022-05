GOUDREAULT, Noëlla



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 2 mai 2022, à l'âge de 100 ans et 4 mois, est décédée madame Noëlla Goudreault, épouse de feu monsieur Elias Doyle des Iles de la Madeleine, elle était la fille de feu madame Marie-Jeanne Bussière et de feu monsieur Rosario Goudreault. Elle demeurait à Québec et autrefois de St-Zéphirin de Stadacona.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 18 h à 19 h 30.Elle laisse dans le deuil, ses quatre enfants: Patrick, Nancy (Jean-Pierre Beaulieu), Frank (Danielle Arseneault), Gerry (Johanne Barrette): ses petits-fils: Tommy et Kevin Doyle, son arrière-petite-fille Laurie Doyle; son frère Maurice (Estelle Bilodeau), son beau-frère Gérard Vézina (feu Denise), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e). Un merci à ses neveux et nièces de Québec, qui l'ont visitée à plusieurs reprises: Marc-André Pruneau, Monique Tanguay, Francine Roy, feu Jean Claude Giguère, feu Claudette Dubé; ses neveux et nièces des Iles de la Madeleine: M. et Mme Eddy Aubie, M. Mme Léonard Aubie, Mme Ghislaine Doyle, Mme Marie-Marthe Éloquin. Outre ses parents et son mari, elle est allée rejoindre: ses frères et soeurs: Jean-Paul (Cécile), Antoinette (Georges), Yvette (Robert), Rita (Pierre), Jeanne (Floriant), Jacqueline (Albéric), Denise; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs des Iles de la Madeleine. Merci également à La résidence St-Antoine, en particulier à ses préposé(e)s qui l'ont accompagnée dans ses derniers moments: Patricia Turcotte, Yoandriss Cerqueira, Viviane Victoire, Cindy Trottier et Amélie Gaulin infirmière.