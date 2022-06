MICHAUD-OUELLET, Yvette



Nous avons l'immense tristesse d'annoncer le décès d'un membre de notre famille, Madame Yvette Michaud à l'âge de 81 ans, survenu le 20 janvier 2022 à l'Hôpital Saint-François-d'Assise. Elle était l'épouse de monsieur Lorenzo Ouellet et fille de feu monsieur Omer Michaud et de feu madame Thérèse Beaulieu. Demeurait à Beauport, anciennement de Baie-Comeau. La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifdu centre commémoratif. Ses cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Michaud laisse dans le deuil son époux Lorenzo Ouellet; ses enfants: Sylvie (Mario Julien) et Michel; ses petits-enfants Véronique (Jean-François St-Pierre) et Maxime (Kyana Pineault) Julien-Ouellet; ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Ouellet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses six frères tous décédés. Un remerciement spécial au personnel du Jardins du Manoir pour leur dévouement et les bons soins prodigués.