CHOUINARD CARON, Armande



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 mai 2022, à l'âge de 103 ans et 8 mois, est décédée madame Armande " Lili " Chouinard, épouse de feu monsieur Louis- Joseph Caron. Fille de feu dame Emma Bélanger et de feu monsieur Albert Chouinard, elle a demeuré de nombreuses années, tant à L'Islet qu'à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Clermont Chouinard), Marielle (André Monfette), Lise (feu Marcel Morin), Micheline (Michel Fortin), Benoît (feu Huguette Bérubé - Clémence Mercier), André (Céline Kirouac) et Ginette Caron (Denis Fiset). Elle était aussi la mère de feu Gilles Caron (feu Christiane Bernier). Elle laisse également ses 19 petits-enfants, ses 32 arrière-petits-enfants ainsi que 2 arrière-arrière-petit-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de feu Maurice (feu Jeanne Toussaint), feu Léopold (Françoise Buteau), Laurette (feu Donat Ouellet), feu Gérard (feu Colette Fortin), feu Fernand (Fabiola Caron), feu Alcide (Marguerite Caron), feu Charles (Yvette Robichaud), feu Gilberte (feu Paul-Émile Dupont), Pauline (feu Paul-Émile Pelletier), feu Clément (Lucie Toussaint), feu Bertrand (feu Sandra Shepherd) et feu Pierrette Chouinard (feu Gérard Bergeron); de la famille Caron: feu Alphonsine (feu Paul Fournier), feu Xavier (feu Aline Gamache), feu Irené (feu Irène Caron), feu Lydia (feu Paul Talbot) feu Simone (feu Hyacinthe Morin), feu Evelyne (feu André Giasson), feu Lucien (Lucienne Bélanger) et Marguerite (feu Alcide Chouinard). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la Résidence l'Oasis de Saint-Jean-Port-Joli ainsi que de la Résidence Les Quartiers A de L'Islet pour leur accompagnement, leur soutien, la qualité de leurs services et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 27 mai, jour des funérailles à compter de 11h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.