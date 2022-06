RHÉAUME, Estelle Bilodeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Estelle Bilodeau, épouse de feu monsieur Arsène Rhéaume. Elle était la fille de feu Dervenie Bilodeau et feu Elizabeth Fillion. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Colette (Roland Guay), feu Michel (Yvonne Cayer), Denis (Antonia Bergeron), Jean, Robert, Pierrette (Roger Rouleau), Lisette (Yvon Martel), Sylvie (Jean Lebeau), Yvan, Ghislain, Serge (Diane Croteau); ses petits-enfants: Nancy et Yannick Guay, Marianne et Catherine Rhéaume, Karine et Dominique Rhéaume, Mélissa et Amélie Rhéaume, Simon, Jessie et Francis Rhéaume, Éric et Mélanie Rouleau, Isabelle et Steven Martel, Dave et Paméla Rhéaume, Alexandre et leur conjoint(e).; plusieurs arrière-petits-enfants; sa sœur Annette, ses frère Lucien et Ovila; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel de la résidence Le Riverain et de la Résidence Lotbinière pour leurs bons soins. Sincères remerciements également à Marlène Bouchard qui a bien pris soin de notre mère. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 11h.