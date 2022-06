POULIOT, Jacqueline



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 février 2022 entourée de l'amour de ses enfants, est décédée à l'âge de 98 ans et 6 mois madame Jacqueline Pouliot, épouse de feu Gérard Laliberté, demeurant à Lévis et native de La Durantaye. Elle est allée rejoindre ses parents qu'elle aimait tant, feu Albert Pouliot et feu Alexandrine Bélanger. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Aline (Madeleine Ricard), Sylvie, Danielle (feu Gérald Jacques) et Yves; ses petits-enfants: Emmanuelle Jacques (Frédéric St-Denis), Samuel Jacques, Geneviève Maude Jacques (Mathieu Landry) et Mary-Pier Castonguay; ses arrière-petits-enfants: Thomas et Louis Jacques et Émile et Marine Landry. Durant les 40 dernières années, elle a profité de sa grande passion qui était le chant et le piano. Avec sa belle voix de soprano, elle chantait souvent des solos au sein de diverses chorales de Lévis dont elle était membre. Pendant plusieurs années, elle a fait partie de la chorale de la paroisse St-David et du Chœur Polyphonique de Lévis, ce dont elle était très fière. Active dans sa communauté, elle a souvent prêté main-forte à diverses organisations bénévoles et caritatives. Les funérailles ont été confiées auToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don