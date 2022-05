GLEETON, Marie Paquette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 12 mai 2022, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédée madame Marie Paquette, épouse de feu monsieur Claude Gleeton, fille de feu madame Adélia Gagnon et de feu monsieur Arthur Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi, 1 juin 2022, de 18 h à 21 h ainsi que jeudi, le 2 juin de 9 h à 10 h 30.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec après les funérailles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Larry (Bervely Darwent), Sherley (Raymond Ouellet), Jo-Ann (Réjean Malouin) et Benoît (Suzanne Germain); ses petits-enfants: Christopher, Kevin, Marie-Claude, Jérôme, Julie, Anne, Vincent, Jean-François, Gabrielle et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants: Amélia, Aiden, Emma-Rose, Micah, Nora Jane, Justine, Emma, Maxim, Jeanne, Philippe et Jules; son frère Lauréat (Mariette Normand); sa belle-soeur Laurette Gleeton; ses filleules: Odette Lacroix, Claire Fournier et Lise Doyon ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s en particulier Denise Girard Leclerc. Elle est allée rejoindre ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Marcel, Jeanne d'Arc, Marie-Paule, Gemma, Georges, Thérèse, Allen, Hervey, Ben, Corinne, et Evelyne. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Sully et de l'Hôpital St-Francois-d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, aux soins du département des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise. Des formulaires seront disponibles sur place.