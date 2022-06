LAROUCHE, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mai 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Larouche, époux de madame Cécile Gignac, fils de feu Charles-Auguste Larouche et de feu Albertine Labrecque. Il demeurait autrefois à Saint-Jean-Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères : Yvon (Lisette Mathieu) et Noël (Denise Corriveau); ses beaux-frères : André Gignac (feu Aline Martineau), Robert Gignac (Bérangère Roussin) et Guy Gignac (Ginette Rodrigue); sa belle-soeur : Murielle Gignac (Benoit Provost); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci infiniment au personnel des soins palliatifs, 4ème étage, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/, ou à l'Association pulmonaire du Québec, https://poumonquebec.ca/faire-un-don/.à compter de 13h.