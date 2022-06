SMALL, Len



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 janvier 2022, est décédé à l'âge de 76 ans, monsieur Len Small, époux de Monique Paquet. Il était le fils de feu Timothy Small et de feu Maisy Fowler. Il demeurait à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. La famille vous accueillera aule vendredi 27 mai de 19 h à 21 h, le samedi 28 mai de 9 h à 10 h 50.Il laisse dans le deuil ses enfants: Vicky (Steve D'Amico) et Glen (Michele St-Pierre); ses petits-enfants: Allyson Poirier (Charles-Edouard Aubert), Ariane Poirier (Jordan Nadeau), Charles Poirier et Jade Poirier; ses soeurs et son frère Small: George, Katleen (Leon Lafleur) et Maureen (feu Terry Lowry). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs Paquet, cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Don suggéré:Club optimiste de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la