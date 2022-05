GARANT, Laurent



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 11 février 2022, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé monsieur Laurent Garant, époux de madame Reine Pouliot, fils de feu madame Mary Rose Emma Deroy et de feu monsieur Alfred Garant. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Reine Pouliot, ses enfants: Diane(Clément), Richard (Nancy) et France (Jean-François); ses petits-enfants : Andrée-Anne, Samuel, Francesca, William, Meggie, Catherine (Félix), Justin et Sarah-Maude; son arrière-petite-fille Madyson. Il était le frère de: feu Paul (Pierrette Bussière), feu Joseph (Marie-Marthe Roy), feu Jeannine (Roméo Lepage), Marie-Anne (Maurice Lacoste), feu Auguste (Louisette Emond), Jeanne-d'Arc (Martin Emond), Gertrude (Marcel Emond), Jean (Denise Cliche), feu Georgette (Michel Guay). Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Denyse Pouliot, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 28 mai 2022, de 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Sainte-Marie de Beauce. Un merci particulier aux préposés, infirmiers et infirmières et aux médecins de la Résidence Étienne-Simard et du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis qui ont effectué un travail exceptionnel auprès de notre papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.