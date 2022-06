MIMEAULT, Marguerite Gaudreau



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 février 2022 à l'âge de 101 ans est décédée Mme Marguerite Gaudreau, épouse de feu M. Georges-Henri Mimeault. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Simon (Marie Villeneuve), Raymond (Michèle Desjardins), Isabelle-Anne (Grant Roberts); ses petits-enfants : Simon-Pierre et Jean-Martin Mimeault; Isabelle Mimeault (Guillaume Proulx), Pascal Mimeault (Patricia Vandette Déom), Alexander Palumbo, Ian et Andrew Roberts; ses arrière-petits-enfants : Edouard, Xavier, Corinne et Léandre, Nolan et Jasmine; sa sœur et son frère : Noëlla (feu Georges Bélanger), Gérald (Jacqueline Gaumont); elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel de la Résidence des Bâtisseurs Mgr Deschênes ainsi que celui de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :