ASSELIN, Jean-Guy



À l'I.U.S.M.Q., le 14 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Asselin, époux de dame Lucette Tremblay. Il était le fils de feu Germaine Martel et de feu Philippe Asselin. Il demeurait à Québec.le vendredi 3 juin 2022 de 10h30 à 13h.et de là au cimetière St-Pierres-aux-Liens. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucette; ses enfants : Guylaine (Richard Côté), Nancy (Pierre Levac), Donald (Christine L'Heureux) et France (Nancy Bérubé); ses petits-enfants : Frédérique, Laurence, Alex, Catherine, Julien, Arthur et Alexann; ses frères et sœurs : Feu Rolland (Ghislaine Nadeau), Gaston (Raymonde Guay), Jacques et Michèle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : Rollande (feu Raymond Girard), feu Paul (feu Laurette Larouche), feu Jeannine (feu Benoit Gaudreault), Guy (Lisette Brassard), feu Charles (feu Carole Rioux), Ambroise (Antoinette Bergeron), Lise (Maurice Perron), Marc (feu Suzette Gagné, Yvonnette Lajoie), Laval (Laurette Larouche) et Rita (Gratien Gobeil), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 7e étage de l'Hôpital Saint-Sacrement et l'unité L-22, L-23 soins palliatifs de l'I.U.S.M.Q. pour les bons soins prodigués et leur grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com