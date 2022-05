GARIÉPY, Roland



Au centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Anne de Beaupré, le 16 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roland Gariépy, époux de feu madame Madeleine Savard. La famille vous accueillera le jeudi 26 mai, de 18 h à 21 h, au centre commémoratifet seront suivies de l'inhumation au cimetière de L'Ange-Gardien. Monsieur Gariépy laisse dans le deuil ses filles : Lucie (Christian Simard), Gisèle (Pierre Lacoste) et Annie (Guylain Pelletier); ses petits-enfants : Guillaume, Philippe (Natacha Girard), Vincent (Érika Drapeau) et Sophie (Maxime Lachance); ses arrière-petits-enfants : Naomie, Ophélie, Mathis, Abbie, Logan, Charles et Alexandre; son frère Fernand (Denise Richard) et sa sœur Cécile (feu Normand Balaux); ses beaux-frères et belles-sœurs Jean-Baptiste Savard (feu Louise Fleury), Aline Savard (feu Ange-Marie Filion, André Jobin), Michel Poitras (feu Claire Savard), Claire Bérubé (feu Paul-Émile Savard) et Monique Lortie (feu Marcel Savard); ainsi que neveux et nièces. Monsieur Gariépy était le frère de René (Jeannette Giroux, Jeanne D'Arc Moisan), Thérèse, Raymond (Jacqueline Bouchard), Madeleine (Guy Côté), Jean-Marc (Françoise Bouchard), Gabrielle (Antoine Gosselin) et Benoît, et le beau-frère de Irène (Roger Dion), Jeannine (Richard Ferland), Gilberte (Henri Jobin), Lucille (Hervé Bellemare, Charles Lacombe), Gertrude (Gérard Gagnon), Louisette et André (Raymonde Côté), tous décédés. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Sainte-Anne-de-Beaupré pour son dévouement et les bons soins prodigués à leur père. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec (www.societealzheimerdequebec.com) ou à l'Association pulmonaire du Québec (www.poumonquebec.ca).