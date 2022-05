FOURNIER, Gaston



À l’Hôpital de La Malbaie, le 19 mai, à l’âge de 79 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gaston Fournier, époux de madame Marthe Dufour, fils de feu monsieur Gérard Fournier et de feu dame Jeanne Villeneuve. Il demeurait à Clermont. Il a été confié àLes membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h30 à 10h30. L’inhumation se fera au cimetière paroissal. Monsieur Fournier laisse dans le deuil son épouse: madame Marthe Dufour; ses filles: Nadine, Stéphanie (Alain Arpin); ses petits-enfants: Laurence, Andréanne et Françis; ses frères et soeurs: Roger (Réjeanne), feu Hélène (feu Edouard), feu Louise (feu Georges), Angèle (Pierre Godin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dufour; ainsi que plusieurs, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). Un merci spécial au personnel du 4e étage de l’Hôpital de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l’AVC. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles à été confié à la