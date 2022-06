BOUTIN, Ronald



À Québec, le 13 mai 2022 à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Ronald Boutin, époux de madame Pauline Bédard, fils de feu madame Joséphine Lantagne et de feu monsieur Joseph Boutin. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils: Alain (Line Lévesque); ses petits-enfants: Audréanne (Antoine Simard) et David (Marie-Pier Blouin); ses sœurs: Aurore Guillemette Ménard et Louisette Guillemette Boucher; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h à 15h.Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie.