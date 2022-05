Alan White, le batteur de Yes, est décédé

Le batteur Alan White, qui a travaillé avec le Plastic Ono Band de John Lennon et qui faisait partie, depuis 1972, de la formation rock progressive britannique Yes, est décédé.

Le Britannique est mort d’une brève maladie, à 72 ans, à son domicile de Seattle dans l’État de Washington.

Originaire de Pelton, dans le comté de Durham, Alan White s'était joint au groupe Yes en 1972 pour remplacer au pied levé Bill Bruford qui avait décidé de jouer pour King Crimson.

Le batteur a fait ses débuts sur disques avec l’album double Tales From Topographic Oceans. Il a ensuite été présent sur tous les albums de la formation jusqu’au dernier opus, The Quest, lancé en octobre 2021.

Des maux de dos avaient ralenti ses activités depuis 2016. Yes avait un batteur invité, et White participait à quelques chansons sur scène.

On avait appris, il y a quelques jours, qu’il ne serait pas en mesure de participer à la tournée 50e anniversaire de l’album Close to the Edge, qui débute le 15 juin, à Glasgow, au Royaume-Uni, en raison d’ennuis de santé. Les membres de Yes ont indiqué, jeudi, que cette série de 14 spectacles sera dédiée à Alan White.

Alan White a joué de la batterie sur les simples Imagine et Instant Karma de John Lennon. Il est présent sur huit des dix titres de l’album Imagine de l’ex-Beatles.

Il a aussi accompagné plusieurs artistes sur disques dont George Harrison, Joe Cocker, la formation Air Force de Ginger Baker et The Ventures.

Alan White a aussi fait partie de la formation Circa avec le bassiste Billy Sherwood, le claviériste Tony Kaye et le guitariste Jimmy Haun. Il compte un opus solo à son actif, Ramshackled, qu’il a lancé en 1976.