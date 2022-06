LEVESQUE, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 mai 2022, à l'âge 90 ans, est décédé monsieur Roland Levesque, époux de madame Huguette Généreux, fils de feu Alphonse Levesque et feu Marie-Louise Baril. Il demeurait à Lévis (secteur St-Romuald). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Clémence Méthot) et Lucie (Noel Hamel); ses frères et soeurs : feu Jacqueline, feu Raymond (feu Irène Roy), feu Rita (feu Lucien Lévesque), feu Jacques (feu Marguerite Lamothe), feu Aline (feu Gaston Fecteau), feu Hélène (feu Jack McCaulay), feu Marcel (Denise Côté), feu Louisette (feu Rodrigue Carrier), Doris (feu Gérard Duguay), Lise (feu Jean Lavoie) Jean-Pierre Houle, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Généreux: feu Gaston (feu Lucille Laverdière), feu Janine (feu René Laporte), feu Jean-Louis (feu Thérèse Boucher); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au Dr Raynald Giroux, cardiologue, et à Marie Lavoie, infirmière au CLSC. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Albatros ou à la Maison Michel-Sarrazin.à compter de 11h.