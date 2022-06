DORVAL, Raymond



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 3 avril 2022, à l'âge de 84 ans et 4 mois, est décédé entouré solidairement de ses proches, Monsieur Raymond Dorval, conjoint de Luc Vigneux. Il était le fils de feu Éphrem Dorval et de feu Léontine St-Pierre. Il demeurait à Windsor.La famille vous accueillera au, de 13h30 à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Philippe de Windsor.Il laisse dans le deuil outre son conjoint Luc; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: Colette (feu Gaétan Bilodeau), Yvon (Gemma Bilodeau), Ghislaine (feu Claude Descôteaux), Roger (Jacques Gendreau), Louise (Bernard Godbout), Lucie et Richard (Aline Plante); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vigneux: Renald (feu Anita Jolin), Gérald (Simone Stratford), Yvan (Monique Bédard), Claude (Monique Leblond), Denis, Nicole (Gaston L'Étoile), Gilles (Sylvie Boilard) et Michel Poulin (feu Francine Vigneux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Paul-Henri, Réjeanne, Gaston (Marguerite Buteau), Robert (Jeannette Guillemette), Yolande (Marcel Bédard), Laureanne (Raymond Prévost), Jacqueline (Roland Gaudin), Jean-Paul (Fernande Goupil), Marcel Dorval (Marcelle Tousignant) et Denise (Maurice Bernard) ainsi que son beau-frère Roger Vigneux. Un remerciement à tout le personnel du CLSC du Val St-François et au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke ainsi qu'aux médecins: Dr Marc Pruneau de la Clinique des Papetiers de Windsor et le Dr Michel Pavic du département d'oncologie du CHUS pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CSSS du Val-Saint-François, 23 Ambroise-Dearden, Windsor, Qc J1S 1G8, tél: 1-819-238-5512. Des formulaires de dons seront disponible lors des condoléances.