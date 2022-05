BOUTIN, Michel



À l'Hôpital Laval, le 14 mai 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Michel Boutin, époux de Lyne Tardif. Il était le fils de feu Benoit Boutin et de feu Marie-Louise Buissière. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lade 9 h à 10 h 50.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Lyne, sa fille: Sonia (Mathieu Couture), ses frères et sœurs Boutin: Claire (Gilles Paquin), Micheline (Jean-Luc Rousseau), feu Gilles (Ginette Couture), Robert (Pauline Boutin) et feu Réjean; son beau-frère Tardif: Daniel (Sylvie Lacasse). Il laisse également dans le deuil sa filleule Mélody Viens, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: La Société canadienne du cancer du poumon, https://cm.cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/lung/supportive-careLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Hôpital Laval ainsi que le Centre régional intégré de cancérologie pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la