RHÉAUME, Ghislaine



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre petite maman d'amour. Elle est décédée entourée des siens dans l'amour, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mai 2022, à l'âge de 79 ans et 4 mois. Elle était la fille de feu Henri Rhéaume et de feu Gertrude Bergeron. Elle demeurait à Lac-Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil, son chéri Albert Lafrance; ses enfants adorés: Nancy (Michel Brisson), Daniel (Marie-Josée Bédard), Cathy (Patrick Desfossés); ses petits-enfants aimés : Félix (Juliette Talbot-Bédard), Noémie (David-Alexandre Messier), Dylan; ses frères et sœurs qu'elle aimait beaucoup : feu Lisette (feu Eddy Garneau), feu Marc-Henri (Rosanne Savard), Armande (feu Aldéric Rhéaume), Marie-Claire (feu Julien Rhéaume, Gaston Vachon), Marie-Paule (Normand Rhéaume), Paul-Aimé (Nancy Légaré), Clermont (Rollande Rhéaume), Martine (Gilles Verville); ses belles-sœurs : Mariette et Gisèle Lafrance (feu Roland Voiselle); le père de ses enfants Conrad Pageau (Lisette Roy), la famille Pageau qui a fait parti de sa vie, son filleul Dave Duchesneau, ainsi que sa grande amie Diane Lachance, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre famille et ami(e)s. Un gros merci au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur bienveillance, l'attention portée, ainsi que le soutien à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 27 mai 2022 de 19h à 22h, ainsi que le samedi 28 mai 2022 de 8h30 à 10h.Les cendres seront déposées à une date ultérieure au cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides.