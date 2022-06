BOILY, Laurette Turmel



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 14 mars 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Laurette Turmel, épouse de feu monsieur Gérard Boily, fille de feu madame Albertine Audet et de feu monsieur Michel Turmel. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Odilon de Cranbourne en Beauce, le même jour à 16h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Serge, Claire, Michel (Mireille Clavet); ses petits-enfants: Julie, Chantal, Karl, Nadia, Ève; ses arrière-petits-enfants: William-Olivier, Frédéric, Jocelyn, Sébastien, Kieran, Léa et Liam. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Thérèse (feu Bernard Drouin), Aline (feu Philippe-Auguste Drouin), son frère Yvon (Germaine Thibault), son beau-frère Marcel Boily (Marielle Mathieu); sa belle-sœur Gisèle Boily (feu Camille Poulin), ainsi que ses neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Christ-Roi pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.